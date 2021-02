Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der K12n bei Alfter

Polizei informiert zur Ladungssicherheit

Bonn (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 12n bei Alfter zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr eine 65-jährige Frau mit ihrem Auto die K 12n kurz nach 13 Uhr in Richtung der Alfterer Straße. Als ein Einkaufskorb verrutschte, der auf ihrem Beifahrersitz stand, wurde sie abgelenkt und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit ihrem Fahrzeug frontal gegen das Auto eines entgegenkommen 43-Jährigen. Eine nachfolgende 38-jährige Autofahrerin konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr gegen das Fahrzeugheck des 43-Jährigen.

Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Die 38-Jährigen erlitt ebenfalls leichte Blessuren. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 32.000 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin und des 43-Jährigen wurden mit Abschleppwagen abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Straßenabschnitt gesperrt.

Die Bonner Polizei appelliert: Sorgen Sie vor Fahrtantritt für eine sichere Beladung. Alle Dinge, die mit dem Auto transportiert werden, müssen immer gut gesichert sein.

"Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten." (StVO §22 Abs. 1)

Wer seine Ladung nicht ordnungsgemäß sichert, muss mit einem Verwarnungsgeld von 35 Euro rechnen, bei Gefährdung sind es 60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg, bei einem Unfall sogar 75 Euro und ein Punkt. Im Extremfall, d.h. bei Unfällen mit Personenschäden, kann sich der Fahrer sogar der fahrlässigen Körperverletzung oder Tötung schuldig machen.

