Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf Auto eingetreten

Ahaus (ots)

Ohne ersichtlichen Grund trat ein Unbekannter auf einen Wagen an der Arnoldstraße ein. Eine Delle und Kratzer blieben zurück. Gegen 20.45 Uhr war eine Autofahrerin am Montag auf der Arnoldstraße aus Richtung Wessumer Straße kommend in Richtung Vredener Dyk unterwegs. Die Ampel am Adenauerring zeigte Rot und die Frau hielt an. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün sprang und die Geschädigte gerade losfahren wollte, kam der Randalierer auf das Auto zu. Der Mann trug einen dunklen Hoodie mit weißem Aufdruck. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

