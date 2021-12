Polizei Hamburg

POL-HH: 211207-3. Fahndung mit Polizeihubschrauber Libelle - Eine Zuführung nach versuchtem Wohnungseinbruch in Hamburg-Iserbrook

Tatzeit: 06.12.2021, 15:49 Uhr

Tatort: Hamburg-Iserbrook, Bredkamp

Zivilfahnder nahmen gestern Abend einen 26-jährigen Polen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls vorläufig fest. Die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" hatte zuvor die eingesetzten Beamten zu dem Versteck des flüchtigen Tatverdächtigen herangeführt.

Ein 55-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses hörte am Nachmittag des Nikolaustages Geräusche an seiner Terrassentür. Als er nachschaute, entdeckte er einen Unbekannten, der offenbar versuchte, die Tür aufzuhebeln. Nachdem der Bewohner durch Klopfen gegen die Scheibe auf sich aufmerksam gemacht hatte, flüchtete der Verdächtige in Richtung der in der Nähe verlaufenden S-Bahngleise.

Die vom Bewohner alarmierte Polizei fahndete mit sieben Funkstreifenwagen, einem Hundeführer und dem Polizeihubschrauber Libelle nach dem flüchtigen Mann.

Die Besatzung der Libelle entdeckte im Verlauf der Fahndung mit der Wärmebildkamera eine Person, die sich offenbar auf einem Grundstück in der Bargfredestraße unter einer Tanne versteckt hielt. Zivilfahnder des Polizeikommissariats 27 wurden per Funk zum Versteck gelotst und nahmen den Mann, auf den die Beschreibung des Geflüchteten passte, vorläufig fest.

Der 26-Jährige wurde anschließend zum Polizeikommissariat 26 gebracht. Hier übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26) die Ermittlungen und führte den Tatverdächtigen nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zu.

Die weiteren Ermittlungen führt das Einbruchsdezernat (LKA 19/Castle).

