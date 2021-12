Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall beim Wenden - zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Eine 36-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel wollte auf der Pallasstraße in Höhe der Bahnhofstraße wenden. Dabei kollidierte sie mit einer 41-jährigen Autofahrerin aus Castrop-Rauxel. Sie war auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte von hier aus nach links in die Pallasstraße einbiegen. Beide Frauen verletzten sich leicht. Die 36-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.

Außerdem entstand an den Autos etwa 5.500 Euro Sachschaden.

