Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, wollte ein 49-jähriger Autofahrer aus Bottrop im Kreuzungsbereich Kirchhellener Straße/Lindhorststraße links abbiegen. Dabei stieß er mit einer 50-jährigen Fußgängerin aus Bottrop zusammen. Die Frau verletzte sich leicht. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. Außerdem entstand an dem Auto leichter Sachschaden (ca. 250 Euro).

