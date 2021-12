Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Seniorin bestohlen - Falsche Wasserwerker in Stadtmitte unterwegs

Recklinghausen (ots)

Montagnachmittag (29.11.) brachten Unbekannte eine 87-jährige Recklinghäuserin um ihre Wertsachen. Gegen 15 Uhr klingelte ein junger Mann an ihre Wohnungstür, im östlichen Stadtteil. Unter dem Vorwand einen Rohrbruch kontrollieren zu wollen, lockte er die Dame in ihr Badezimmer. Während dessen durchsuchte mindestens eine weitere Person ihre Wohnung nach Wertgegenständen. Mit einem niedrigen Bargeldbetrag und Schmuck entfernten sich die Täter schließlich. Eine weitere Person hat die Seniorin selbst nicht gesehen.

Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 14 - bis 16 Jahre alt, ca. 1,60 - 1,65m groß, kräftige Statur, akzentfreies Deutsch, krause schwarze Haare, braune Jacke, dunkle Hose.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

Lassen Sie nur Personen bzw. Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung. Und: Informieren Sie ihre (älteren) Angehörigen über die Maschen der Trickbetrüger, damit nicht ihre Eltern/Großeltern Opfer werden. Im Kampf gegen die Täter und zum Schutz der Seniorinnen und Senioren setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit von Angehörigen. Dazu trägt das Projekt "Next Generation" bei. Weitere Infos gibt es auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell