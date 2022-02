Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Taschendiebe erbeuten Geldbörse

Gronau (ots)

Als eine Kundin an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse. Sie hatte sich am Montag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr in einem Discounter an der Ochtruper Straße aufgehalten, als es zu dem Diebstahl kam. Ein Unbekannter hatte das Portemonnaie unbemerkt aus der im Einkaufswagen der Geschädigten stehenden Tasche entwendet. Die Kripo erbittet Hinweise an Tel. (02562) 9260.

