Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Gartencenter

Ahaus (ots)

Mutmaßlich entwendet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Ahaus nichts. Um in ein Gartencenter an der Wüllener Straße einzudringen, hatten die Täter eine Glasscheibe demontiert und einen Dekorationsschrank im Inneren verschoben. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

