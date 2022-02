Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Figur aus Kupfer auf Friedhof entwendet

Bocholt (ots)

Von einem Grab haben Unbekannte in Bocholt eine sakrale Figur aus Kupfer gestohlen. Die Muttergottes-Darstellung war circa einen Meter hoch und hatte einen Umfang von circa 40 Zentimetern. Zu der Tat kam es zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Samstag, 15.00 Uhr, auf dem Friedhof an der Blücherstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

