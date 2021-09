Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Diebstahl eines Porsche 911 GT3 in Adenau

Mayen (ots)

ADENAU. Am 09.09.2021 versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 09:30 Uhr bis 14:50 Uhr einen Porsche 911 GT3 in Adenau, Schwallenberg, zu entwenden. Konkrete Täterhinweise liegen aktuell nicht vor, die Kriminalinspektion Mayen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach dem derzeitigen Stand soll im Tatzeitraum ein orangefarbener Pkw mit Anhänger in Tatortnähe gesichtet worden sein. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, insbesondere zu dem oben erwähnten orangefarbenen Fahrzeug mit Anhänger und den Fahrzeuginsassen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter 02651 / 801-0 entgegen.

