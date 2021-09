Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen Sattelschlepper und Traktor

Ahrbrück-Pützfeld (ots)

Am Mittwoch 08.09.2021 gegen 17:10 Uhr kam es auf der B 257, auf Höhe des ehemaligen Campingplatzes Pützfeld, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verkehrsunfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Fahrzeugführer eines Sattelschleppers mit Auflieger befuhr die B 257 von Ahbrück kommend in Fahrtrichtung Altenahr. Hierbei kam ihm ein grüner Traktor, vermutlich der Marke John Deere, mit einem vermutlich grauen Holzanhänger, entgegen. Ein Stück Holz ragte hierbei in Richtung Fahrbahnmitte, sodass es zum Zusammenstoß des Holzes mit dem entgegenkommenden Sattelschlepper kam. Der Traktor setzte seine Fahrt in Richtung Ahrbrück fort, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen.

Die Polizei Adenau bittet darum, dass sich der Fahrer des Traktors und etwaige Unfallzeugen mit der Polizei in Verbindung setzen werden. Telefon 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell