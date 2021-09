Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mendig, Bahnstraße (ots)

Am 07.09.21 kam es in der Zeit vom ca. 12:00 h - 13:00 h, zu einer Unfallflucht in Höhe Anwesens der Hausnummer 64. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher wendete sein Fahrzeug in der dortigen Hofeinfahrt und beschädigte einen parkenden, weißen, Pkw, Suzuki, ALTO. Der beschädigte Suzuki, erlitt einen derart großen Schaden, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

