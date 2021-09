Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall REWE Markt Mendig

Mendig (ots)

Am Montag, den 06.09.2021, zwischen 11:50 Uhr und 12:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Mendig zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich des Haupteingangs. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen. Tel.: 02651 / 8010

