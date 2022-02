Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kokain und Heroin dabei

Mehrere Festnahmen

Gronau (ots)

Festgenommen haben Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) drei Personen am Sonntagabend in Gronau. Aus vorhergegangenen Zusammenkünften wussten die Polizisten, dass der Fahrer, ein 44 Jahre alter Gronauer, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und Konsument harter Drogen ist. Auf dem Beifahrersitz saß eine einschlägig polizeibekannte 47-Jährige Gronauerin. Die dritte Person im Fahrzeug, ein 20 Jahre alter Niederländer, ist den deutschen Behörden nicht bekannt, aber den niederländischen. Im Fahrzeug fanden die Beamten Kokain und Heroin in nicht geringer Menge. Angaben zu den Rauschmitteln machten die Täter nicht. Die Beamten stellten die Drogen sicher. Dem Fahrer entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Ein erster Drogenschnelltest vor Ort war gescheitert. Der Autofahrer sagte voraus, dass dieser sowieso positiv anschlagen würde: So wurde auf weitere Versuche verzichtet. Nun folgt ein Ermittlungsverfahren. Obendrein war der Wagen nicht zugelassen. Auch dieses wird ein juristisches Nachspiel haben.

Die Festgenommen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell