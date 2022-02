Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Beim Abbiegen gegen Straßenbaum geprallt

Heiden (ots)

Gegen einen Baum gestoßen ist am Sonntag ein Autofahrer mit seinem Wagen in Heiden. Der 26-Jährige wollte gegen 20.20 Uhr aus einer Stichstraße nach links in die Schützenstraße in Richtung Bahnhofstraße abbiegen. Dabei geriet der Borkener zu weit nach links und prallte gegen den Baum. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

