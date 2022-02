Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Ford Kuga entwendet

Heiden (ots)

Ein Auto gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Heiden. Zu der Tat kam es an der Straße Lohauser Esch. Die Täter erbeuteten einen grau lackierten Pkw vom Typ Ford Kuga Baujahr 2019 mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell