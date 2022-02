Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigaretten aus gesprengtem Automat gestohlen

Bocholt (ots)

Einen Zigarettenautomaten gesprengt haben Unbekannte am Sonntag in Bocholt. Die Täter brachen das Gerät damit soweit auf, dass sie die darin liegenden Zigarettenschachteln herausholen konnten. Ob sie auch an die Bargeldkassette gelangten, ist noch unklar. Zu der Tat kam es gegen 13.30 Uhr an der Isarstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

