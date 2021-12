Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Schneelast bricht Äste ab

Am Donnerstag fuhr eine Frau gegen ein Hindernis auf der Straße und wurde verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 5 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Opel von Dietenheim in Richtung Wain. Durch die Last des Schnees auf den Bäumen brachen Äste ab und fielen auf die Fahrbahn. Das Auto der Frau prallte gegen einen solchen. Dadurch wurde die Frau leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf etwa 3.000 Euro. Weil die Gefahr durch herabstürzende Äste nicht gebannt werden konnte, sperrte die Feuerwehr die Straße zwischen Wain und der kreuzenden Landstraße.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Halten Sie Abstand und seien Sie bremsbereit. Bitte beachten Sie, dass glatte Straßen und Hindernisse auf der Fahrbahn nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Fahren Sie deshalb vorausschauend.

