Gleich an zwei Stellen brannte es Donnerstag in Munderkingen.

In der Gartenstraße stand kurz vor 3 Uhr ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf rund 20.000 Euro. Etwa zur selben Zeit brannten in der Eugen-Bolz-Straße mehrere Container. Auch diese Flammen hatte die Feuerwehr schnell gelöscht. Hier entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 1.000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei Munderkingen (Hinweis-Telefon: 07393/91560), was zu den Bränden geführt hat. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

