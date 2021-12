Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Frau stürzt mit Kinderwagen

Am Mittwoch übersah ein Senior eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem VW in der Stuttgarter Straße in Richtung Göppingen. Er übersah wohl eine Fußgängerin mit ihrem Kinderwagen. Die Frau überquerte die Straße auf dem Zebrastreifen bei der Fischerstraße. Das Auto erfasste die 37-Jährige. Die Frau stürzte. Auch der Kinderwagen kippte auf die Seite. Der zehn Monate alten Säugling blieb unversehrt. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim (07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt, am Zebrastreifen immer höchste Aufmerksamkeit zu haben. Als Autofahrer wie als Fußgänger. So ließen sich schwere Unfälle vermeiden. Wenn Fußgänger den Überweg "erkennbar benutzen wollen, ist ihnen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen Fahrzeuge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten", sagt die Straßenverkehrsordnung. Damit alle sicher ankommen.

