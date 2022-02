Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Wohnhaus

Reken (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Samstag, 08.30 Uhr, drangen noch unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus am Birkhuhnweg ein und öffneten sämtliche Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

