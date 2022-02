Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrrad gegen Pkw geworfen und Pkw aufgebrochen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde ein auf der Mackensenstraße abgestellter Pkw beschädigt. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie gegen 04.00 Uhr ein noch unbekannter Täter ein Fahrrad gegen den Pkw wirft. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Bekleidet mit blauer Jeanshose, hellblauem T-Shirt, dunklem Kapuzenpullover und schwarz-weißen Sportschuhen.

Er war in Begleitung eines weiteren Mannes, der wie folgt bekleidet war: Graue Jogginghose, schwarze Schuhe, braune Kapuzenjacke und schwarze Mütze.

In der Nähe wurde in derselben Nacht die Tür eines Pkws aufgebrochen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet, ebenfalls nicht aus der Garage, die die Täter mit Hilfe des in dem Pkw liegenden elektrischen Türöffners geöffnet hatten.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell