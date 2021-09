Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Voller Erfolg für erste Codieraktionen der Büdinger Polizei

Friedberg (ots)

Voller Erfolg für erste Codieraktionen der Büdinger Polizei

Großes Interesse weckte die Büdinger Polizei anlässlich ihrer beiden Fahrradcodieraktionen in den zurückliegenden Septemberwochen. Schnell waren die zu vergebenden Termine bis auf den letzten Platz ausgebucht, sodass Polizeioberkommissar Christian Gerhardt (Schutzmann vor Ort in Büdingen) alle Hände voll zu tun hatte und dankbar war für tatkräftige Unterstützung seines Kollegen. Der Schutzmann vor Ort der Stadt Bad Nauheim, Polizeihauptkommissar Bernd Büthe, packte mit an, sodass im Rahmen der beiden Veranstaltungen am Donnerstag, 09.09.2021 und Dienstag, 21.09.2021 auf dem Dienststellengelände An der Saline insgesamt 40 Fahrräder mit individuellen Kennzeichnungen versehen werden konnten.

Bemerkenswert: Selbst Zweiradbesitzer aus Bad Nauheim oder Mühlheim a.M. hatten lange Anfahrtswege in Kauf genommen, um ihre geliebten Drahtesel ein ganzes Stück weit diebstahlsicherer machen zu lassen.

"Die Aktion war ein voller Erfolg. Mit einem derartig großen Interesse hätte ich bei unseren ersten Veranstaltungen dieser Art nicht gerechnet!", freut sich Christian Gerhardt. "Dies bestätigt mich in meinem Vorhaben, auch im nächsten Jahr regelmäßig solche Aktionen auf die Beine zu stellen!"

Ins Gespräch kommen konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls mit der kriminalpolizeilichen Beraterin des Wetteraukreises. So war Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob an einem der Veranstaltungstage aus Bad Nauheim angereist, um rund um das Thema Diebstahlschutz Rede und Antwort zu stehen.

Auch Henrike Strauch (als erste Stadträtin in Büdingen u.a. zuständig für Präventionsthemen) zeigte sich interessiert und stattete den Ordnungshütern am zweiten Veranstaltungstag kurzerhand einen Besuch ab, um sich selbst einen Eindruck hinsichtlich des angewandten Verfahrens zu verschaffen.

Frau Jacob steht Ihnen für Rückfragen gerne telefonisch (06032 9181-13) oder per Mail (beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de) zur Verfügung. Als hilfreiche Zusammenfassung der wichtigsten Tipps und Tricks gibt es auch einen Flyer des mittelhessischen Polizeipräsidiums, der über nachfolgenden Link heruntergeladen werden kann: https://k.polizei.hessen.de/1487672561. Weiterführende Informationen rund ums Thema Kriminalprävention finden sich unter anderem im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/

