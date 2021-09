POL-WE: F.E.I.N.-Codierungen - Neuer Termin am 30. September zur Sicherung von Rädern in Butzbach

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Butzbach: Erneut lädt Polizeioberkommissar Henning Sartor die Besitzer von Rädern zu einer Codieraktion ins Polizeizentrum Butzbach ein. Wie bereits bei verschiedenen Terminen zuvor, können Bürgerinnen und Bürger ihre Fahrräder wieder mit einem personalisierten aber anonymisierten Code gravieren lassen. Diebe schreckt diese sogenannte F.E.I.N.-Codierung häufig ab. Denn wenn sie mit dem codierten Rad angetroffen werden, stellt sich schnell heraus, dass sie nicht der rechtmäßige Besitzer sind und geraten in Erklärungsnot, wieso sie mit dem Bike unterwegs sind. Der Polizei macht der Code die Zuordnung von Fahrrädern zu ihrem Besitzer möglich. So kann u.a. auch ein Fundrad wieder zurückgegeben werden. Die nächste Codieraktion findet am Donnerstag, den 30. September im Polizeizentrum Roter Lohweg 28 in Butzbach statt. Es werden ausschließlich Räder codiert, für die zuvor ein Termin vereinbart wurde! Anmeldungen können nur am 28. und 29. September zwischen 8 Uhr und 15 Uhr unter der Telefonnummer 06033/7043-4620 erfolgen. Zu ihrem Termin bringen Sie bitte einen Personalausweis und Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mit. Bei E-Bikes bitte den Schlüssel für den Akku nicht vergessen. Carbonräder können aufgrund ihrer Materialeigenschaften nicht mit einer Codierung versehen werden. Bei Leasingrädern ist die Einverständnis des Eigentümers erforderlich.

