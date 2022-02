Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Erneut Ortseingangsschild gestohlen

Borken-Marbeck (ots)

Am Samstagmorgen wurde festgestellt, dass auf dem Beckenstrang der Mast eines Ortseingangschildes umgeknickt und das Schild selbst demontiert und entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell