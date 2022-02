Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

Bocholt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen erschien ein 17-jähriger in Bocholt wohnhafter Mann in Begleitung eines Verwandten auf der Polizeiwache, um eine Anzeige zu erstatten. Schon während der Anzeigenaufnahme fiel der 17-Jährige durch sein respektloses Verhalten auf und musste zum Beispiel mehrfach aufgefordert werden, die Maske korrekt aufzusetzen. Zum Abschluss der Anzeigenaufnahme verkündete er, dass er das Gespräch mit dem Beamten heimlich aufgezeichnet hatte. Er wurde darüber belehrt, dass dies eine Straftat darstellt und nunmehr ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wird. Im weiteren Verlauf beleidigte er einen der anwesenden Beamten, was ebenfalls zur Anzeige gebracht wurde.

