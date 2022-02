Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Eingangstür und Einrichtungsgegenstände beschädigt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde in einem Wohnhaus am Crispinusplatz die Eingangstür beschädigt. Zudem wurden mehrere Bilder von der Flurwand gerissen und beschädigt. Im Haus hatte ein Bewohner eine Party gefeiert. Die Ermittlungen dauern an.

