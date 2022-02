Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rheder beleidigt Taxifahrerinnen und Polizeibeamte

Bocholt (ots)

Am Sonntagmorgen beleidigte ein 24 Jahre alter Mann aus Rhede gegen 06.10 Uhr zwei Taxifahrerinnen auf der Straße Europaplatz massiv. Eine Bekannte des stark alkoholisierten Mannes hatte vergeblich versucht, diesen zurückzuhalten. Der 24-Jährige stritt gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten die Tat ab, beleidigte dann aber kurz darauf im Beisein der Beamten die Geschädigten erneut. Er wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen und beging sofort eine weitere, in dem er auch die Beamten massiv beleidigte.

