Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - B 67 AS Velen/ Heiden Auffahrt und Abfahrt gesperrt - Gefahr durch umgestürzte Bäume

Heiden (ots)

Das aktuelle Sturmtief führt derzeit zu zahlreichen Einsätzen im Borkener Kreisgebiet. Es sind bereits viele Bäume umgestürzt; Äste befinden sich auf den Fahrbahnen.

Zwei umgestürzte Bäume sorgen dafür, dass derzeit die Abfahrt Heiden/ Velen in Fahrtrichtung Dülmen gesperrt werden musste. Gleichzeitig wurde die Auffahrt an der L 829 (Velener Straße) in Fahrtrichtung Münster gesperrt. Hier befinden sich zwei abgeknickte Bäume über der Fahrbahn, die im Moment nicht entfernt werden können.

Daher rät die Polizei: Bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause und nehmen nicht am Straßenverkehr teil bis der Sturm vorübergezogen ist!

