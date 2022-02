Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Vorfahrt nicht beachtet

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 22 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Heiden. Die Heidenerin war gegen 06.50 Uhr auf der Velener Straße in Richtung Velen unterwegs, als der Wagen einer 50 Jahre alten Heidenerin kreuzte. Diese wollte von der Straße Salteweg nach links auf die Velener Straße abbiegen. Sowohl eine Notbremsung, als auch ein Ausweichmanöver der 22-Jährigen verhinderten nicht mehr die Kollision der Fahrzeuge. Auf einem angrenzenden Feld kam der Wagen der 22-Jährigen zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 7.000 Euro geschätzt.

