Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - "Schießübung" mit Folgen

Velen (ots)

Mit einer Luftdruckpistole und mutmaßlich einer Schreckschusswaffe haben junge Leute am Montag in Velen eine "Schießübung" veranstaltet: Ein Zeuge hatte gegen 17.55 Uhr beobachtet, dass ein 24-jähriger Velener auf einem Waldweg zwischen Velen und Gescher-Hochmoor auf eine Melone schoss. Der Zeuge folgte dem Wagen, mit dem sich der Schütze im Beisein von drei weiteren Personen - einem 19-jährigen Gescheraner sowie einer 17-Jährigen aus Gescher und einer 20-Jährigen aus Velen - entfernte. Das führte die Polizei zu den Tatverdächtigen: Zahlreiche herangeführte Kräfte stoppten und sicherten das Fahrzeug, das sich zu diesem Zeitpunkt in Hochmoor befand. Im Fahrzeug selbst fanden sich Drogen in einem Rucksack. Bei der Durchsuchung der Wohnung des tatverdächtigen 24-jährigen Veleners fanden die Beamten eine Druckluftpistole, Munition und Drogen. Unauffindbar blieb hingegen eine Schreckschusspistole, mit der ebenfalls Schüsse abgegeben worden sein sollen. Die Beamten stellten die Beweismittel sicher und leiteten Strafverfahren gegen die Tatverdächtigen ein. Hinweise insbesondere zum Verbleib der zweiten Waffe erbittet die Kripo in Borken Hinweise: Tel. (02861) 9000.

