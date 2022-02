Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Geldbörse aus Auto gestohlen

Isselburg (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte in Isselburg die Seitenscheibe der Beifahrertür eines parkenden Wagens. Aus dem Inneren entwendeten die Täter ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren, das im Handschuhfach gelegen hatte. Die Tat spielte sich zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 03.15 Uhr, an der Straße Alter Postweg ab. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet unter Tel. (02871) 2990 um Hinweise. Die Polizei warnt erneut davor, Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

