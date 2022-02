Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bekleidung entwendet

Stadtlohn (ots)

Wie die Täter in ein Geschäft an der Stegerstraße in Stadtlohn gelangten, ist derzeit unklar. Diebe hatten sich zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 09.30 Uhr, Zugang in den Laden verschafft und stahlen Bekleidung im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

