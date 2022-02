Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Hund bringt Radfahrer zu Fall

Ahaus (ots)

Über den Lenker seines Rades gestürzt ist ein 51 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr in Ahaus-Wüllen. Der Ahauser, der einen Hund an der Leine führte, war auf dem Geh-/Radweg des Falkenwegs in Richtung Zellerstraße unterwegs, wie auch zwei weitere Hundehalter zu Fuß. Das angeleinte Tier einer 56 Jahre alten Fußgängerin aus Ahaus querte dabei den Weg des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Er wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab der Gestürzte an. Der Hund blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden an dem Rad.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell