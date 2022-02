Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei gestohlene Motorroller in derselben Wohngegend abgestellt

Gronau (ots)

Am Samstag meldete eine Gronauerin ihren Motorroller als gestohlen (Tatzeit: Samstag zwischen 09:00 Uhr und 14.30 Uhr; Tatort: Epe, Gronauer Straße) Der zuständige Kriminalbeamte entdeckte den beschädigten Roller der Marke Falke später an der Ecke Albrechtstraße/Alter Postweg. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde der Roller dort am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr abgestellt.

Bereits im Januar war in der Nähe (Thiesheide/Grünstiege) ein weiterer gestohlener Roller abgestellt worden. Aufgrund der örtlichen Nähe der Abstellorts ist ein Tatzusammenhang und ein Bezug des Täters zu dem Gebiet nicht unwahrscheinlich.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Gronau (02562) 9260 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell