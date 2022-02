Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Vreden (ots)

Verstorben ist ein 76 Jahre alter Vredener an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Vreden. Der Radfahrer war am 2. Februar in Begleitung seiner Ehefrau auf einer Straße in Ammeloe gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Am Dienstag erreicht die Polizei die traurige Nachricht aus dem Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell