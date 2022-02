Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Autofenster demoliert

Borken (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Gemen an einem parkenden Auto auf zwei Scheiben eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Zu der Tat kam es an der Straße Am Korott. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

