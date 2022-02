Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Sachbeschädigung an Corona-Teststation

Südlohn (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Mittwoch eine Corona-Teststation in Südlohn. Die Täter machten sich an dem Zeltaufbau der Station zu schaffen, die auf einem Parkplatz an der Eschstraße steht: Sie zerschnitten alle Spanngurte, die die Betreiber wegen des drohenden Orkans zum Sichern angebracht hatten. Zu der Tat kam es zwischen 20.15 Uhr und 23.20 Uhr. Der Staatsschutz in Münster hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

