Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Alleinunfall

29-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades lebensgefährlich verletzt

Goch (ots)

Am Donnerstag (25. November 2021) um 07.05 Uhr ereignete sich auf der Klever Straße in Goch ein Verkehrsunfall, bei dem der 29-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades lebensgefährlich verletzt wurde. Der 29-jährige Gocher befuhr die Klever Straße in Richtung Innenstadt und übersah eine Fahrbahnverschwenkung. Dadurch fuhr er auf einen parkenden Citroen Berlingo auf. Sein Kleinkraftrad rutschte auf die Gegenfahrspur. Durch den Aufprall zog sich der Gocher lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er zur stationären Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Klever Straße gesperrt. (ms)

