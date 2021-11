Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Scheibe eines Renault eingeschlagen

Aktentasche entwendet

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Mittwoch (24. November 2021) zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe der vorderen Beifahrertür eines schwarzen Renault Megane ein. Der Wagen war zur Tatzeit auf einem Parkplatz für Waldspaziergänger an der Müllemer Straße in Wankum abgestellt. Anschließend entwendeten die Unbekannten eine Aktentasche, Bargeld sowie eine Regenjacke aus dem Fahrzeug. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02821 - 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell