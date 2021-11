Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Grauer Nissan Micra beschädigt

Rees (ots)

Am Mittwoch (24. November 2021) zwischen 08.05 Uhr und 12.50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Vor dem Rheintor einen dort abgestellten, grauen Nissan Micra. Es wurde eine Delle in der Fahrertür des Micra festgestellt. Der Unfallverursacher, der den Schaden wahrscheinlich beim rückwärts Ausparken verursacht hatte, hat sich unerlaubt entfernt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 - 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell