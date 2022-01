Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Jugendliche flüchten mit Motorroller vor Streifenwagen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Sonntagabend (02.01.2022) flüchteten zwei Jugendliche auf einem Motorroller in Wehringhausen vor einem Streifenwagen und konnten im Anschluss durch die Beamten gestellt werden. Gegen 22.15 Uhr befuhren die Polizisten die Wehringhauser Straße und wurde auf das Zweirad mit Versicherungskennzeichen aufmerksam. Sie wollten eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer und seinem Sozius durchführen und wendeten dazu den Streifenwagen. Als der Rollerfahrer dies bemerkte, bog er auf den Bodelschwinghplatz ab und flüchtete mit dem Fahrzeug durch einen dortigen Fußgängertunnel. Auf einem Hinterhof in der Augustastraße konnten die Beamten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung die zwei Tatverdächtigen antreffen. Die 15- und 16-Jährigen brachten sie zu dem zwischen geparkten Autos abgestellten Roller. Die beiden Jugendlichen sagten den Beamten, dass der jeweils Andere das Fahrzeug gefahren sei. Weder der 15-Jährige noch der 16-Jährige waren im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten den Roller als Beweismittel sicher und ließen ihn abschleppen. Gegen die beiden Jugendlichen leiteten sie Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

