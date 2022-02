Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Wohnwagen gerät in Brand

Schöppingen (ots)

In Brand geraten ist ein Wohnwagen in der Nacht zum Freitag in Schöppingen. Ein Caravan brannte gegen 00.00 Uhr in der Bauerschaft Ramsberg vollständig aus. Durch die Flammen und Hitze wurden drei weitere Wohnanhänger teilweise stark beschädigt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 50.000 Euro. Die Kriminalinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

