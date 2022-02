Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebin nimmt Portemonnaie aus Rollator

Bocholt (ots)

Eine Seniorin bestohlen hat eine Unbekannte am Donnerstag in Bocholt. Die Diebin hatte die Frau gegen 14.45 Uhr unter einem Vorwand auf der Straße Schonenberg angesprochen: Sie behauptete, die Frau habe ihre Wohnungstür nicht abgeschlossen und begleitete sie zurück ins Haus. Im Flur nahm die Frau die Geldbörse der Seniorin an sich - das Portemonnaie hatte im Rollator gelegen. Die Geschädigte schrie die Täterin laut an, woraufhin diese die Geldbörse wieder in den Rollator warf. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das Bargeld daraus fehlte. Die Tatverdächtige war etwa 20 bis 30 Jahr alt, circa 1,60 Meter groß und hatte eine normale Statur. Sie trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Ihre dunklen Haare hatte sie zu einem Dutt nach oben gebunden. Die Frau sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

