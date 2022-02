Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Diebstahl aus Auto Tatverdächtigen gefasst

Borken (ots)

Diebe haben am Donnerstag in Borken ein Handy und eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen. Das Geschehen spielte sich gegen 12.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Heidener Straße ab - und blieb nicht unbeobachtet: Eine Zeugin verständigte sofort die Polizei. Die Beamten konnten einen der beiden Tatverdächtigen noch in der Nähe festnehmen. Bei der Überprüfung des 48-Jährigen aus Georgien ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl als Ersatzfreiheitsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegt. Der zweite Tatverdächtige ist flüchtig. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,75 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet, trug eine Wollmütze und einen schwarzen Schal. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

