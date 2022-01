Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann von Hund attackiert

Stelzenberg (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein 55-Jähriger von einem fremden Hund attackiert worden. Der Mann war um 8 Uhr in einem Waldstück in der Nähe seiner Wohnung unterwegs. Ein freilaufender Hund - vermutlich ein Rottweiler - näherte sich dem Spaziergänger und griff ihn unvermittelt an. Der Geschädigte erlitt Bisswunden an den Armen und im Gesicht.

Das Opfer alarmierte die Rettungskräfte. Sie versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Hundehalter ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und befragte Anwohner. Die Ermittlungen dauern an. |mhm

