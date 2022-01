Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nächtlicher Saunabesuch

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs hat sich ein junges Pärchen in der Nacht zu Dienstag eingehandelt. Die beiden wurden - weit außerhalb der regulären Öffnungszeiten - auf dem Gelände des Saunabereiches eines Schwimmbads in der Mailänder Straße erwischt. Ein Mitarbeiter informierte die Polizei, dass zwei Personen über den Zaun des Saunabereichs geklettert seien. Sie seien vermutlich immer noch auf dem Gelände. Beim Erblicken der Polizei versuchten beide über den Zaun zu flüchten. Die 20-jährige Frau konnte aufgehalten werden. Ihr 23-jähriger Begleiter wurde an seinem Auto auf dem Parkplatz gestellt. Nachdem beide identifiziert und ihre Personalien notiert waren, durften sie wieder gehen. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu. |elz

