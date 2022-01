Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche in der Merkurstaße

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Montag in die Räumlichkeiten einer Firma in der Merkurstraße ein. Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort verschafften sie sich Zugang zu allen Büroräumen und öffneten verschiedene Schränke. Entwendet wurde nach erstem Anschein nichts. Während der Aufnahme des Einbruchs fiel den Beamten an dem angrenzenden Gebäude ein eingeschlagenes Fenster auf. Hierdurch gelangten die unbekannten Täter in das Innere eines Möbelwarenlagers. Dort öffneten sie Schränke und versuchten in den Verkaufsraum zu gelangen. Als dies misslang, verließen sie das Gebäude über den Notausgang. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Unter der Rufnummer 0631 369-2620 können sich Zeugen bei der Kriminalpolizei melden. |elz

