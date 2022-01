Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf glatter Fahrbahn gerutscht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Peugeot und einem VW kam es am Donnerstagnachmittag auf der B88 bei am Abzweig Posewitz. Eine 27-Jährige fuhr am Abzweig Posewitz auf die Bundesstraße, als die Frau aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über ihren Peugeot verlor und mit einem, aus Richtung Naumburg kommenden, VW kollidierte. Sowohl die 27-Jährige, als auch der 60 Jahre alte VW-Fahrer wurden leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

