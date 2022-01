Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall zwischen Lkw und Motorrad- Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwelm (ots)

Ein 54-jähriger Mann aus Brakel war am Dienstagmorgen mit einem Lkw auf der Frankfurter Straße in Richtung Winterberger Straße unterwegs. Er fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein, um anschließend seine Fahrt in Richtung Winterberger Straße fortzusetzen. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr übersah er die sich bereits dort befindliche 17-Jährige auf ihrem Motorrad. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wodurch die 17-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht

